Експерт пояснив, чи може Кремль рівноцінно відповісти на удар по стратегічній авіації

Ракета / © Associated Press

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Кремль не має можливості завдати адекватної відповіді Україні за нищівні удари по стратегічній авіації.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

«Україна підвищила ставки, а Путін не зможе рівноцінно відповісти. У нього немає такої можливості — це асиметрична війна. Він не зможе завдати такого нищівного удару, який зробила СБУ по стратегічній авіації РФ», — підкреслив Самусь.

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За його словами, росіяни не здатні виробляти літаки, якими ще користуються — вони залишились від Радянського Союзу.

«Ба більше, 41 літак у 1998 році передала сама Україна відповідно до рішень Будапештського меморандуму. Це був удар, який фактично знищує значну частину так званої стратегічної ядерної тріади росіян, і вони не зможуть її відновити», — зазначив експерт.

Самусь вважає, що Путін виглядає слабко і намагається використати ситуацію для політичного тиску через Трампа.

«Якби Путін міг відповісти, то вже б відповів. Навіщо це було говорити Трампу? Бо він демонструє цю уявну готовність, щоб США натисли на Україну — мовляв, будьте поступливішими до ультиматумів РФ», — наголосив фахівець.

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Він звернув увагу, що Путін навіть не згадав удар по стратегічним бомбардувальникам у зверненні до росіян, бо вважає його надто принизливим.

«Цей удар настільки нищівний, що офіційно його просто „не було“. А помста — нібито за підрив залізничних мостів у російських областях. Приміром, удар по будівлі Херсонської ОДА — це частина цієї демонстрації помсти», — вважає Самусь.

За словами експерта, росіяни можуть тільки знищувати будівлі, щоб продемонструвати силу, хоча фактично це — слабкість.

«Путін показує Трампу та Європі: бачите, який я жорсткий, тому не дозволяйте Україні атакувати Росію», — зауважив Самусь.

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Також він підкреслив, що основа ядерного арсеналу РФ залишилась від СРСР, а нове виробництво не дозволяє замінити втрати.

«РФ не може у потрібному масштабі виробляти стратегічні ядерні комплекси, міжконтинентальні ракети чи атомні підводні човни. І це також проблема для їхнього статусу „великої ядерної держави“», — пояснив він.

На думку Самуся, якщо Україна знищить ще кілька ключових елементів військової могутності РФ, це буде удар по всій імперській конструкції.

«Кремль переймається: якщо ми приберемо ще кілька „критеріїв великої держави“ — це буде нищівний удар по імперії. Путін це розуміє, тому жаліється Трампу та намагається стримати Україну. Але відповідати нічим. Як РФ може помститися за виведення Чорноморського флоту з гри? Ніяк. Лише скреготіти зубами та приймати нову реальність», — резюмував Самусь.

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Раніше повідомлялося, що після української атаки на стратегічні об’єкти РФ, зокрема авіабази, Кремль може завдати потужного удару вже найближчим часом.

Ми раніше інформували, що народний депутат Ярослав Железняк прокоментував висловлювання свого колеги Романа Костенка, що масований російський обстріл може відбутися сьогодні вночі.