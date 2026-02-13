Експерт пояснив, коли в Україні скасують графіки відключень світла

Відключення світла / © Getty Images

Попри важку зиму, масовані удари по енергетиці та майже вичерпані запаси обладнання, українська енергосистема поступово виходить у фазу сезонного полегшення.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, у квітні, травні та червні Україна має шанс повністю відійти від графіків відключень завдяки сезонному зниженню споживання електроенергії.

«Ми можемо і в квітні піти з графіків до травня і червня», — зазначив Харченко.

Експерт наголосив, що навіть після останніх російських обстрілів енергосистема демонструє відносну стійкість. Якщо нових масштабних атак не буде, ситуація почне поступово стабілізуватися вже найближчими тижнями. Найбільші сподівання фахівці покладають саме на середину весни.

Водночас Харченко попередив, що полегшення буде тимчасовим. Уже в липні та серпні обмеження електропостачання майже гарантовано повернуться.

Причинами літнього дефіциту він назвав пікові навантаження через спеку та масове використання кондиціонерів, а також ремонтну кампанію на атомних електростанціях, яка традиційно припадає на теплу пору року для підготовки енергоблоків до зими.

Окремо експерт зупинився на ситуації в Києві. За його словами, у столиці відключень навряд чи вдасться уникнути за температури мінус 5 градусів і нижче навіть за найкращих умов роботи системи.

Найбільш проблемними регіонами наразі залишаються Київ, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро та Харків.

Оцінюючи перспективи повного повернення до життя без графіків, Харченко наголосив, що йдеться не про місяці, а про роки. За оптимістичним сценарієм відновлення може зайняти близько трьох років, а за реалістичним — чотири-п’ять років.

Раніше повідомлялося, що через атаку на енергетику Одещини є пошкодження підстанції.

Ми раніше інформували, що закупівля електроенергії в Європі частково стабілізує енергосистему України, однак не розв’язує проблему відключень.