Експерт попередив про новий складний період зі світлом для України: що відомо

Вже влітку Україну може накрити нова хвиля відключень світла. Зокрема, через ремонтну кампанію атомної генерації та зростання споживання електроенергії.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю «УНІАН».

«Безумовно, буде ремонтна кампанія. У мене немає сумнівів. Безумовно, буде літній пік споживання у відповідні місяці. Я думаю, що буде доволі складний період в липні-серпні, там цілком можуть бути доволі суворі обмеження», — наголосив Харченко.

Експерт наголосив, що наразі важко спрогнозувати масштаби відключень світла влітку. Втім, він висловив припущення, що «вони будуть м’якішими, ніж зараз».

Наразі, каже він, «найбільш складний період за усю війну». Зокрема, через проблеми з теплом, а не лише з відключеннями світла.

«Я підтримую ідею, що найважчий період ми дійсно вже пройшли. Так, важко й боляче, але ми його пройшли, і далі крок за кроком ситуація буде йти в позитивному тренді», — додав він.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Юрій Корольчук попередив, що масові відключення світла можуть повторюватися. За його словами, українська енергосистема нині працює інакше, ніж до початку повномасштабної війни. Пошкодження інфраструктури, зміна схем живлення та постійні ризики для енергооб’єктів вплинули на її стабільність і принципи роботи.

Своєю чергою, експертка Вікторія Войціцька вважає, що відключення світла в Україні триватимуть ще щонайменше рік. З її слів, ситуація в енергосистемі залежатиме від того, наскільки швидко будуть відновлювати те, що було пошкоджено під час атак РФ. Крім того, важливим фактором є ночі удари росіян по інфраструктурі.