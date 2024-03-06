Експерт пояснив, чи зможуть воювати іноземні війська на фронті у разі прибуття до України

Якщо країни-партнери відправлять свої війська до України, то вони не братимуть участі у бойових діях.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник в ефірі телемарафону.

"Я вважаю, що ні про ніяку передню лінію фронту не може бути й мови, допоки не буде очевидності удару. Наприклад, коли ракета не прилетить до Бундестагу чи на Єлисейські поля. До цього моменту штатні війська на лінію боєзіткнення не ступлять", – каже Черник.

Він додає, що перспектива відправки іноземних військ до України існує – це можливо організувати не від імені партнерства з НАТО, а з окремими європейськими країнами без прив'язки до Альянсу.

"Спадають фобії стосовно Путіна і це чудово. Наприклад, у червні 2022 року Himars видавалися фантастикою, потім Patriot так само, танкова коаліція та західні літаки, все здавалося фантастикою. Тепер це все, за винятком авіації, яка надійде пізніше, вже є. Розмову стосовно цього вже почали, то ж можливо це і дійде до певної точки", – сказав Черник.

За прогнощом ескперта, іноземні війська можуть помітно допомогти Силам оборони України навіть не беручи участі в активних бойових діях.

"Це може працювати за принципом зміщення, у нас є величезний Білоруський кордон, на якому стоять наші величезні сили. Ми мусимо їх там тримати, бо противник з іншого боку стоїть. І якщо наші сили відправити на фронт, а замість них стають європейські війська, такий механізм цілком робочий. І казки, що це неможливо – це лише казки. Це робоча тема, сподіваємося, до цього дійде", – резюмував Черник.

Додамо, у Чехії закликають до розширеної допомоги Україні, зокрема до можливої присутності військ на нашій території.

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