Експерт пояснив, чому Донеччина стане основним напрямком російського наступу

Російські загарбники намагатимуться використати "вікно можливостей" на фронті до кінця травня та посилять наступальні операції.

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Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Донеччина стане основним напрямком наступу росіян, оскільки раніше російський диктатор Путін підписав "указ" про включення "ЛДНР" до складу РФ.

"Відповідно, якщо станом на 20-те квітня 2024 року Збройні Сили України контролюють приблизно 45%, а за іншими оцінками 50% території Донецької області, то це в першу чергу, особиста поразка російського диктатора, як військова, так і політична, інформаційна — невиконання першого етапу так званої "СВО"", - заявив Снєгирьов.

Він розповів, з чим будуть повʼязані основні зусилля російських загарбників на полях боїв найближчим часом.

"Давайте поставимо себе на місце росіян. До кінця травня запрацює снарядна ініціатива Чехії і країн ЄС. Також Україна отримає військово-технічну допомогу з боку США. Як ви вважаєте, на цьому тлі росіянам є сенс починати черговий наступ, якщо цей ще не закінчився? На моє переконання, мовиться про те, що росіяни як раз намагаються використати це так зване "вікно можливостей" до кінця травня. Йдеться про штурм Часового Яру і подальшого просування до адміністративних кордонів Донецької області, якщо їм вдасться захопити Часів Яр. Саме це в їхніх планах до кінця травня", - пояснив Снєгирьов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт пояснив, за яких умов можливий контрнаступ ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що США вже могли відправити військову допомогу Україні.

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