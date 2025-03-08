Експерт пояснив, чому ППО не збила велику кількість ракет під час останньої атаки

Українська система протиповітряної оборони не змогла збити велику кількість російських ракет під час останньої масованої атаки через відсутність літаків Saab 340 дальнього радіолокаційного виявлення та прив'язних аеростатів у якості РЛС, які можуть бачити на таку ж відстань, як і ці літаки.

Про це в етері РБК-Україна розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Він розповів, що росіяни запускають ракети дуже низько, тобто вони навчилися планувати траєкторію ракет враховуючи висоту рельєфу.

"Ми звикли, що це не менш ніж 80-85% (збиття - ред.), ми так взагалі гадаємо, що десь 90% ми повинні знищувати. Але тут ситуація ускладнюється тим, що росіяни стали концентрувати удари по конкретних цілях. Якщо ракети раніше розосереджувалися, то зараз вони летять концентровано", - зазначив він.

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Крім того, експерт заявив, що Росія використовує балістичні ракети "Іскандери" та KN-23, а також знову обстрілюють системами С-300, яких давно не було. Також ворог під час атак намагається використати малопомітні Су-57 та ракети Х-69, щоб непомітно, "тихенько підкрастися під цей шум, ґвалт, польоти, зальоти, і вдарити цими ракетами". Криволап нагадав, що останній раз вдалося збити лише одну з 8 запущених ракет даного типу.

"Все інше, так би мовити, прийшло. Це не самі потужні ракети, але вони досить точні. І треба зауважити, що майже всі крилаті ракети заходили через схід. Нічого на південь, нічого на північ. І зрозуміло, що це було зроблено для того, щоб ті системи ППО, які стоять у нас в тому напрямку, були перевантажені. Ну, це така специфіка сьогоднішньої атаки", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що Україна пережила черговий комбінований повітряний удар росіян.

Ми раніше інформували, що французькі винищувачі Mirage-2000 вперше відбивали масовану атаку РФ по Україні.

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