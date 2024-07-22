Експерт пояснив, чому Росія почала активно використовувати розвідувальні дрони

Російські загарбники почали активніше використовувати розвідувальні дрони через зменшення інших засобів спостереження за Україною унаслідок ударів Сил оборони.

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Таку думку в есері Еспресо висловив заступник Генерального директора компанії, що займається РЕБ, Анатолій Храпчинський.

"Безумовно ворог намагається виявляти будь-які позиції військових систем, засобів протиповітряної оборони, укріпрайони наших Сил оборони. Чому використовується останнім часом більше розвідувальних БПЛА? Тому що Сили оборони суттєво вплинули на можливості Російської Федерації, ударивши по великій кількості засобів радіолокації, які використовувала Росія для, наприклад, розвідки території України", - пояснив Храпчинський.

Він заявив, що мова йде про такі засоби як "Контейнер", "Воронеж", а також "Небо-М", який знищили в окупованому Криму.

"Повернімось до того, що Росія втратила два літаки А-50, які допомагали росіянам виявляти певне пересування або, наприклад, певні позиції українських Сил оборони. Тому саме зараз ворог активно почав використовувати розвідувані БПЛА, типу "Орлан", ZALA для того, щоб знаходити й отримувати певну інформацію, тому що без цих засобів, які були знищені, Росія дещо осліпла, тому зараз вона використовує такий спосіб використовуючи розвідувальні БПЛА", - підсумував авіаексперт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ вигадали як зменшити тиск на ППО і полювати на розвідувальні БПЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що під час атаки на Дніпро розвідувальний безпілотник окупантів було збито надто пізно, тому це спричинило жахливі наслідки.

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