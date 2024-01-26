Експерт пояснив, чому важливо переносити війну на територію ворога

Завдавання ударів по критичній транспортній інфраструктурі є також надзвичайно важливим елементом боротьби з російськими агресорами.

Україні важливо завдавати ударів по російським об'єктах критичної інфраструктури і взагалі переносити війну на територію ворога.

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Таку думку висловив військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в етері телеканалу "Еспресо".

"Україна має наносити удари по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури Росії, зосередитись на цьому завданні. Саме росіяни нас цьому навчили, ніхто інший. Ми наносимо удар у відповідь, це так званий бумеранг. Тому, що можна намагатися зруйнувати той чи інший цех, але в сьогоднішні часи, коли виробництво дуже розосереджено і може бути перенесено на інші напрямки, потужності, більш доцільним виглядає намагання знищити саме енергетичні об'єкти. Без електроенергії заводи РФ не будуть працювати", - повідомив він.

Грабський заявив, що завдавання ударів по критичній транспортній інфраструктурі є також надзвичайно важливим елементом боротьби з російськими агресорами. Він нагадав, що для РФ залізниця є ключовим елементом логістики.

"Їх щільність не така висока як в Україні. Противник певний час намагався наносити удари по залізниці, але згодом припинив, бо це безумство. Але в випадку з Росією це працює досить ефективно", - додав він.

Полковник запасу ЗСУ заявив, що перенесення війни на територію РФ відповідає нашим основним завданням збройної боротьби щодо визволення наших територій та зупинці противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт назвав причини для перенесення війни на територію РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Маріуполь хочуть перетворити на військову базу.

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