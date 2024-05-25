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Експерт пояснив, чому відключення світла у Києві є довшими, ніж в інших містах

Експерт пояснив, чому відключення світла у Києві є довшими, ніж в інших містах

Відключень світла не уникнути / Фото: ТСН.ua

Передовсім захищають критичну інфраструктуру, яку, зрозуміло, не відключають.

У Києві набагато більше критичної інфраструктури, ніж в цілому по України. Це столиця, тут є багато промислових та інфраструктурних потужностей, які захищені державою як критичні. Відповідно для приватних споживачів та звичайного бізнесу електрики залишається менше, ніж в будь-яких інших регіонах.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Саме тому в Києві відключення є відчутно довшими, ніж в багатьох інших регіонах", – пояснив експерт.

Нагадаємо, у Міненерго зробили прогноз щодо відключень світла. Найімовірніше, дефіцит в системі буде, однак докладатиметься максимум зусиль, щоб він був не так сильно відчутний для споживачів.

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