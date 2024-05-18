Експерт пояснив чому Захід досі панічно боїться поразки Росії у війні

Поразка Росії у війні проти України призведе до її розвалу.

Західні партнери України бояться програшу Росії у війні з Україною, тому що це матиме непередбачувані наслідки для світової геополітики. Водночас на думку президента Володимира Зеленського вони хочуть, щоб Україна також не програла. Він вважає таку позицію абсурдною.

Також читайте Очільник МЗС Чехії пояснив, до чого призведе поразка України

Поразка Росії у війні проти України призведе до її розвалу, вважає полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, передає 24 канал.

Він нагадав, що Радянський союз розвалився після поразки у війні в Афганістані.

"Саме тому західним партнерам не потрібно чогось боятись. Необхідно планувати устрій світу, який буде після розпаду Росії, та ухвалювати відповідні рішення", – підкреслив військовий експерт", - заявив Світан.

Наразі західні країни турбує проблема контролю над ядерною зброєю. Після розвалу СРСР контроль над нею зберігся, оскільки цим процесом курувало головне управління міністерства оборони.

"Зараз 12 ГУ МО Росії контролює ядерні заряди. Там є висококваліфіковані кадри. Вони чудово усвідомлюють відповідальність перед долею людства – не тільки Росії. Тому потрібно було б призначити комісара з контролю за ядерною зброєю Росії з боку ООН. Це надасть можливість генералам, керівникам 12 ГУ МО, які тримають у своїх руках увесь ядерний боєзапас Росії, передати його під контроль цього комісару", - заявив Світан.

Він зазначив, що всі витрати можна фінансувати через міжнародне співтовариство. А старший керівник за статутом російської армії може скласти присягу навіть ООН.

Будь-який начальник, який є старшим за званням, є безпосереднім керівником для будь-кого підлеглого. Тому комісар ООН, на думку полковника запасу ЗСУ, є вищим начальником для генералів 12 ГУ МО, ніж керівник Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що політолог пояснив, чому Китай буде й надалі підтримувати Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден потрапив у пастку обіцянками допомоги та страхом ескалації війни в Україні.

Читайте також: