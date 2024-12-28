Експерт пояснив, чому заява Фіцо не вплине на енергосистему України

Необхідні обсяги зможемо компенсувати через інше підключення.
Погрози словацького прем'єра Роберта Фіцо не відобразяться на роботі енергосистеми України.
Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, слова якого цитує "РБК-Україна".
За його даними, обіцянка Фіцо "реально не несе" серйозних загроз для переривання електропостачання до України.
"Ті обсяги, які Україна сьогодні обирає з Європейського союзу, ми легко зможемо компенсувати через інше підключення. Максимум, що може статися, це Словаччина втратить гроші додатково до тих, які вона вже точно втратить від припинення транзиту газу", — сказав експерт.
"Наразі Україна може отримувати до 2,1 ГВт електроенергії з ЄС через чотири країни: Польщу, Угорщину, Словаччину та Румунію. Якщо одна з цих країн відмовиться від постачань, то необхідні обсяги в допустимих межах зможуть надати три інші країни", — пояснив він.
Нагадаємо, що Словаччина погрожує Україні відключенням електроенергії через припинення транзиту газу РФ. Після 1 січня уряд Фіцо оцінить можливі заходи у відповідь проти України.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що позиція України щодо можливості продовжити транзит російського газу до Європи залишилася незмінною. Його буде припинено о 7 годині ранку 1 січня 2025 року.
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