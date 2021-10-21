Експерт пояснив, коли варто очікувати на результат від посилення карантину в Україні

Експерт пояснив, коли варто очікувати на результат від посилення карантину в Україні

Результат від посилення карантину в Україні буде не одразу.

Результат від посилення обмежень в "червоних" зонах карантини Україна зможе побачити тільки через два-три тижні.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко у коментарі РБК-Україна.

За його словами, одразу після посилення обмежень люди масово пішли на вакцинацію. Серед причин він вказує, що українці все ж вирішили зробити щеплення, бо зіткнулися з коронавірусом. На рішення інших же, на його думку, вплинули обмеження.

"Хтось тому що побачив, що частіше люди хворіють, може хтось із близьких або знайомих захворів, і люди замислюються про свій захист. Друга причина - це обмеження. Людина хоче вільно пересуватися, ходити на роботу, в заклади або на заходи", - повідомив він.

Крім того, він додав, що за розрахунками KSE, на добу Україна може робити 250-350 тисяч щеплень, це з тими ресурсами, які є зараз.

"Черги це не так вже й погано, головне, що є потік бажаючих і люди хочуть вакцинуватися", - підсумував він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо, станом на 21 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 15 млн щеплень.

Як повідомлялося, лікарка розповіла, що навіть у молодому віці і за відсутності супутніх захворювань наслідки у разі зараження COVID-19 можуть бути фатальними. Наприклад, трапляються випадки рецидивуючого тромбозу судин. Пацієнтам у результаті доводилось ампутувати кінцівки.

Читайте також:

Від сьогодні починають діяти обмеження пасажирських перевезень між областями України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання