Експерт пояснив, навіщо чиновники лякають українців повторним наступом росіян на півночі

Експерт зазначив, що у росіян нема можливостей зібрати та перекинути таке велике угруповання у короткі терміни.

Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус відверто "фантазує", коли каже, що Росія здатна у будь-який момент сформувати 100-тисячне угруповання для наступу на Чернігів.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, інформує УНІАН.

Він зазначив, що це стандартна поведінка досвідченого чиновника, який спеціально нагнітає, щоб вибити додаткове фінансування на ті чи інші проєкти. Світан припускає, що найближчим часом можуть бути виділені гроші на зміцнення північно-східного кордону, тому Чаус хоче, щоб його область отримала додаткові кошти.

У повторення атаки на північні українські області та Київ експерт не вірить. Він нагадав, що російські загарбники готували першу атаку на Київ півроку і тоді на цьому напрямку у них було приблизно 180 тисяч військових. При цьому Світан нагадав, що тоді український кордон був не готовим до оборони.

"Тому не будуть зараз росіяни нічого збирати з півночі України – їм не вистачає на півдні. Вони не знають, чим заткнути дірки на лівому березі. Яка північ? Яка Чернігівщина? З військової точки зору поки це наші "нездійсненні мрії". Зараз ми мріємо, щоб росіяни прибрали частину військ із Запорізького або Донецького напрямків і кудись перекинули", - заявив Світан.

При цьому експерт поставив під сумнів можливість перекинути таку кількість військових на північ за один тиждень, назвавши це "областю фантастики". Він зазначив, що для перекидання 100 000 військових необхідно мінімум один місяць і це за умови, що перед цим поведеться підготовка.

Також Світан не бачить сенсу для росіян у таких діях. Він заявив, що росіянам угруповання у 100 000 людей вистачить для того, щоб заглибитись максимум на 15 кілометрів у глиб України і у Росії це чудово розуміють, тому не збираються проводити подібні маневри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що Росія наразі здатна протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівщини.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни намагаються прорвати кордон на Чернігівщині та Сумщині.

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