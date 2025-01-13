Експерт пояснив, навіщо загарбники намагаються обійти Покровськ із півдня

Росіянам потрібно обійти Покровськ, щоб перерізати цей логістичний хаб, який діє на все українське угруповання на півночі Донецької області.

Російські загарбники намагаються обійти Покровськ з півдня, діючи послідовно зі своїми планами, хоча це їм дається дуже важко.

Про це в етері Еспресо заявив капітан І рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук.

Він заявив, що росіянам потрібно обійти Покровськ, щоб перерізати цей логістичний хаб, який діє на все українське угруповання на півночі Донецької області.

"Противник діє послідовно, хоча йому це не так легко вдається. Покровськ є логістичним хабом для всього нашого угруповання військ на північ і північний схід від Покровська. Це також Костянтинівка, Дружківка, тилові області, а далі Часів Яр і Торецьк, передова лінія. Вся логістика проходить через Покровськ. Росіяни намагаються перерізати логістичні ланцюги в першу чергу. Місяць-два тому окупанти намагалися це зробити, атакуючи з фронту між Мирноградом і навіть північніше Мирнограда і Покровська. Наразі активні спроби перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка відновилися. Вони також намагаються перерізати логістику на вході до Покровська. Зараз армія РФ наближається до дороги Покровськ - Межова. Це, можливо, не настільки важлива автомобільна траса, як важливий залізничний маршрут", - зазначив він.

Він заявив, що росіяни не хочуть влаштовувати важкі міські бої, тому хочуть обійти місто, щоб перерізати логістичні шляхи. Разом з тим, запеклий опір ЗСУ може змусити загарбників завʼязнути у міських боях за Покровськ, якщо вони не зможуть обійти його з флангів.

Експерт зазначив, що якщо російським військам вдасться окупувати Покровськ, то вони можуть рушити на Костянтинівку, що також вимагатиме від них великих ресурсів для наступу.

"Тоді бої активізуються не лише під Покровськом, але й у Часовому Ярі та Торецьку. Вони також рухаються з півночі в бік Лимана. Це говорить про те, що в найближчі місяці, якщо у росіян вистачить ресурсів для продовження наступу на оперативному рівні, північна Донеччина може стати полем бою. Ситуація там дуже складна, але втрати ворога настільки серйозні, що виникають сумніви, чи зможуть вони набрати достатню кількість оперативних резервів", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ОСУВ "Хортиця" відповіли, чи є загроза напівоточення Покровська.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни обходять Покровськ із півдня.

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