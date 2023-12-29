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Експерт пояснив, що означає заява Путіна про війну ще на п'ять років

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Експерт пояснив, що означає заява Путіна про війну ще на п'ять років

Володимир Путін / Фото: Associated Press

РФ знову намагається залякати Україну та її союзників.

Заява російського диктатора Володимира Путіна про продовження війни ще на п'ять років є погрозою для західного світу та України.

Таку думку висловив військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак.

За його словами, це намагання взяти світ переляком, водночас ситуація у РФ доводить протилежне.

"Нумо розбирати цю тезу. Коли зустрічаються, наприклад, два боксери, вони зважуються і потім починають один на одного дивитися, і кожен хоче переконати супротивника в тому, що він сильніший, вони погрожують один одному. Я так само сприймаю цю заяву, що це була погроза для західного світу, щоб, по-перше, західний світ жахнувся: як так, ще п'ять років, та ні, ми не витримуємо стільки давати Україні. По-друге, на внутрішнє населення України: ще п'ять років, або скільки там, як до 2027 року, ні-ні, нумо зав'язувати", – пояснює експерт.

Крім того, тріщить російська економіка, проте не такими темпами, як наша.

"Подивіться на цивільну авіацію, за один місяць у них було надзвичайних випадків у повітрі більше, ніж за весь минулий рік, а на наступний 2024-й можна вже очікувати падіння цивільних літаків через санкції. Ми бачимо, як російська нафта зупинилася, вже шість танкерів поблизу Індії з російською нафтою, вони не можуть зайти через санкції. В Дубаї заборонили відкривати росіянам рахунки в місцевих дирхамах, щоб потім проводити розрахунки в індійських рупіях. Тобто у них є можливість ще вести бойові дії, наступати, але щоб сказати, що у них все добре, вони просто палять бамбук і у них безліч грошей – про Москву, Пітер, можливо, а все решта – там дійсно дуже-дуже важко", – додав ексспівробітник СБУ.

Додамо, військовий аналітик, полковник Петро Черник вважає, що публікації в західних ЗМІ про те, що "Росія може переламати перебіг війни" – це російська ІПСО. Він наголосив, що якби армія РФ це зуміла, то ворожі танки уже були б в Ужгороді та Львові.

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Дата публікації
Перегляди
2184
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