Експерт пояснив, скільки загарбникам потрібно військ для окупації Харкова та Одеси

Щоб окупувати велике українське місто, таке як Харків чи Суми, російським загарбникам потрібно дуже велике угруповання військ та техніки.

Про це заявив військовий аналітик Олександр Коваленко.

Він заявив, що все частіше модна чути прогнози про наступ російських загарбників на Харків чи Суми, формування Дніпра та походу на Миколаїв та Одесу.

"Давайте поясню вам на прикладі Авдіївки. Під час наступу на Авдіївку, місто неповною площею 29 км², російські окупаційні війська використовували:

від 60 до 80 (на піку наступу) тисяч тіл;

10 тисяч тіл у резерві;

понад 450 танків (не менше 100 у резерві);

понад 1300 ББМ (понад 200 у резерві);

близько 1200 одиниць ствольної артилерії;

До 300 одиниць РСЗВ (до 50 в резерві).

З цього постає питання, який ресурс потрібен РІВ, щоб розгорнути успішний наступ на Суми? На Харків? Форсувати Дніпро та дійти до Одеси?" - написав Коваленко.

Експерт зазначив, що для окупацій таких міст як Суми чи Харків росіянам потрібно зосередити на цих напрямках не менше 400-500 тисяч військових, щоб виконати оточення. При цьому окупанти не повинні вступати важкі у міські бої.

"Завдання форсування Дніпра, захоплення Херсона, Миколаєва та вихід до Одеси – це завдання не менш ніж мільйонного угруповання, за умови відсутності ув'язування у міських боях, що потребують ще більшого ресурсу", - заявив Коваленко.

Експерт заявив, що це тільки людський ресурс, який необхідний для проведення подібних операцій, і якого у росіян нема і не буде.

"Тягнути двомільйонне угруповання їх мобілізаційна система нездатна. Механізована компонента в такій кількості російської окупаційної армії, для виконання таких завдань зараз зовсім недосяжна", - додав Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт розповів, як Україна може кардинально змінити ситуацію на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що експертка зробила тривожний прогноз щодо ситуації на фронті.

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