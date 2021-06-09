Експерт пояснив суть змін до закону "Про публічні закупівлі": це приведе міжнародні інвестиції для об'їзної Києва

Без участі великого іноземного капіталу в умовах обмежених можливостей Дорожнього фонду реалізація в Україні великомасштабних проєктів неможлива.

Без участі великого іноземного капіталу в умовах обмежених можливостей Дорожнього фонду реалізація в Україні великомасштабних проєктів на зразок Київської обхідної дороги (КОД) неможлива.

Про це під час публічного обговорення механізму закупівлі послуг з будівництва КОД заявив виконавчий директор Національної асоціації дорожників України Олег Варивода, коментуючи проголосований Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до закону "Про державні закупівлі".

Якби ці зміни внесені не були, вважає Варивода, для реалізації за державні кошти тільки одного великомасштабного проєкту програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", яким є будівництво КОД, довелося б зупинити більшу частину робіт на інших дорогах.

Як приклад нереалізованих через відсутність достатнього фінансування проєктів виконавчий директор Асоціації шляховиків навів реконструкцію траси М-14 Одеса - Миколаїв - Херсон, яку в 2018 році передбачалося зробити цементобетонною з чотирма смугами руху.

"Вартість проєкту - 21,9 млрд грн. У 2018 році весь Дорожній фонд становив 32 млрд грн. Китайська компанія CRBC висловила намір побудувати дорогу за власний кошт, із залученням грошей недержавних організацій Китаю. Вони спитали - можемо залучити гроші комерційних банків Китаю і ми будуємо? Ні, не можемо, бо це рівень міждержавний. І ось вже 2021 рік - дороги немає. Все. А вона б вже була", - сказав Варивода.

За його словами, за умов обмежених власних можливостей для реалізації великих інфраструктурних проєктів без участі іноземного капіталу не обійтися.

"Неможливо реалізувати будівництво КОДу у рамках державної програми. Це фантастика. Ремонт дороги міжнародного значення на 10 мільярдів - це прийнятна сума для державного бюджету та дорожнього фонду. Але нереально за 5 років витратити 85 млрд грн. Для цього слід зупинити ремонт і будівництво третини всіх доріг по всій Україні, тільки заради 1 проєкту. Тому міжнародні інвестиції - тут чи не єдине адекватне рішення", - зазначив виконавчий директор НАДУ.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко вже повідомляв, що в Україні до кінця 2023 року планується відновити всю мережу доріг державного значення.

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