Експерт припустив, коли Україна буде готова до масштабної операції на кількох напрямках

Україна на сьогодні перебуває у стані переозброєння ЗСУ. Зокрема, це розуміють західні союзники.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов 24 каналу.

За його словами, масштабна наступальна операція на кількох напрямках залежить від кількох факторів.

Коли може відбутися новий наступ

Цього року союзники побачили, що західна техніка ефективніша, ніж стара радянська й навіть нова російська, хоча вона не концептуально відрізняється.

"Поновлення великих наступальних дій залежатиме від того, наскільки швидко західні партнери зможуть переозброїти й надати необхідну кількість техніки Силам оборони України. Те, що її треба надавати у більших обсягах та швидше, ніж минулого року – таке розуміння на Заході вже є з огляду заяв європейських та американських політиків", - каже Жданов.

За прогнозом ексглави ЦРУ Девіда Петреуса, прорив не відбувся через те, що зброя та техніка, про яку просила Україна, надходили зі значними затримками. Він каже, було безглуздо очікувати великого українського прориву 2023 року, тому що "ми не озброїли Україну, щоб зробити цей прорив".

"На нашу перспективу потрібно спиратися на термін до пів року – десь кінець весни – початок літа, можливо, ми будемо готові до проведення масштабної наступальної операції хоча б межах одного – двох оперативних напрямків, які вплинуть на загальну ситуацію по лінії фронту", – підкреслив Олег Жданов.

На тлі цього, серед передових сил України зростає почуття тривоги через скорочення поставок зброї та боєприпасів, а також ознак того, що прихильність міжнародних партнерів слабшає.

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