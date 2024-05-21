Експерт припустив, що здійснюватимуть для ефективної мобілізації

Наскільки ефективно буде проводитись мобілізація – це питання до Міноборони, рекрутингових центрів. З одного боку, потрібно тримати економіку на відповідному рівні.

Про це сказав директор Інституту поведінкових досліджень та доцент Американ Юніверсії Володимир Вахітов в ефірі телеканалу "Еспресо".

Якщо в економіці немає достатньо виробників і споживачів, то ми побачимо економічний провал. З іншого боку, провал на фронті значно гірше.

"Саме тому, гадаю, буде проведена політика балансування вимог економіки та вимог фронту", – каже він.

Що ж до процедури бронювання, продовжив Вахітов, зараз важливіша не справедливість, а ефективність з точки зору наповнення фронту. Наразі фронт, акцентує він, потребує набагато більше людей певних спеціальностей. Цих людей потрібно викликати.

"Але проблема в тому, що не повністю введена в силу система відповідності фаху спеціальності людини в цивільному житті й фаху на фронті. Тобто, якщо у нас є менеджер, який може керувати кількома сотнями людей, то дати йому управлінську посаду було б логічно, ніж відправити його працювати в окопи. Думаю, що через якийсь час рекрутинг буде набагато кращим, ніж є зараз", – підсумував Володимир Вахітов.

Раніше Експерт окреслив ключову проблему застосунку "Резерв+". Річ у тім, що він робився нашвидкуруч в умовах сильно обмеженого часу з якогось уже наявного додатка.

Читайте також: