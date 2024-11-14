Експерт про ліквідацію військового злочинця в Севастополі: СБУ діє як ефективна спецслужба країни, що воює

Ліквідація у окупованому Севастополі військового злочинця, капітана РФ РФ Транковського ще раз демонструє, що СБУ діє як ефективна спецслужба країни, що воює.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Черненко нагадує, що Транковський був причетний до обстрілу Вінниці, коли загинуло 29 мирних жителів і ряду обстрілів Одеси.

"Транковський увійшов у список ліквідованих Службою зрадників, де воєнні злочинці на руках яких кров сотень українців. Згадаємо Татарського, Ківу та багатьох інших. І хоча Служба офіційно не повідомляє, що стоїть за ліквідаціями, однак від джерел ряду ЗМІ ми знаємо, що це робота команди Малюка", - наголошує експерт.

Політолог вважає, що українське суспільство цілковито підтримує ліквідацію зрадників. "Вдалі спецоперації – одна з причин, чому рівень довіри до СБУ, згідно опитувань, один з найбільших серед правоохоронних органів і рекордний за всю історію Служби. До того ж, воєнний злочинець Транковський був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни", - акцентує екснардеп.

"Транковський був у санкційному списку держави Україна. Однак СБУ наклала на нього свої, більш ефективні, "санкції". І ці "санкції" поки найефективніші з усіх діючих", - резюмує Черненко.

Нагадаємо раніше стало відомо, що в Севастополі в автомобілі був підірваний керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Валерій Транковський. СБУ офіційно не підтверджує, що стоїть за цією ліквідацією, але про це відомо зі ЗМІ. Зраднику відірвало ноги – він помер на місці від втрати крові.

Як повідомлялося, СБУ припинила діяльність агентів Росії, які підпалювали автівки ЗСУ. Так, у Запоріжжі було затримано 31-річного чоловіка, а на Волині - 18-річного молодика.

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