Експерт про нову атаку дронів СБУ: Небачена детонація, ворог втратив багато КАБів

Експерт наголошує, що був уражений був не просто аеродром, а склади зі зброєю, включно з руйнівними КАБами.

Точні удари дронів СБУ по аеродрому Морозовськ викликали значну детонацію, після якої ворог втратив багато КАБів.

Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт наголошує, що був уражений був не просто аеродром, а склади зі зброєю, включно з КАБами.

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"КАБи стали справжнім кошмаром для наших бійців на фронті і цивільних у прифронтовій зоні. Прильоти по аеродрому призвели до небаченої детонації. Радіус ураження справді вражає, це видно і на відео з місця події і на супутникових знімках", – акцентує екснардеп.

Політолог нагадує, що це вже не перша атака дронів СБУ на аеродром у Морозовську.

"Вдалу атаку безпілотники Служби вже проводили у квітні. І здавалося б, росіяни мали би бути готові до подібних атак. Але ні. Очевидно, що їм уже банально не вистачає засобів ППО, а ті що є - українці навчилися обходити. Крім того, підлеглі Малюка атакували не одиночними дронами, а роєм з десятків (за деякою інформацією – понад півсотні) БПЛА", – пише Черненко.

"Зауважу, що атака на аеродром була не єдиною за ніч. Безпілотники Служби продовжують підривати нафтобази і НПЗ. Цього разу уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області. Такі удари – детально прорахована стратегія по руйнуванню ключової галузі країни-бензоколонки. І тільки посилення цих ударів – шлях до переламу у цій війні", - резюмує екснардеп.

Раніше стало відомо, що СБУ та інші сили оборони рознесли російський аеродром "Морозовск". Це один з ключових аеродромів росіян, де розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами. Безпілотники СБУ влучили у склад авіаційних боєприпасів.

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