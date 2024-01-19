Експерт про поновлення на посадах чиновників з громадянством рф: рішення Верховного Суду – це диверсія

Експерт вважає, що таке рішення ВС може викликати протестну реакцію громадянського суспільства.

Рішення Верховного Суду, яке поновлює на посаді чиновницю Мінюсту з громадянством РФ, недопустиме та підриває обороноздатність країни під час війни.

Про це пише політолог Олексій Курпас.

Експерт обурюється рішенням Верховного Суду, яким скасовано постанову про законність звільнення громадянки рф з посади на державній службі.

«Мова йде про чиновницю Мінюсту Марину Прилуцьку, яка, за даними СБУ, добровільно отримала російське громадянство та під час перебування в окупованому Криму контактувала зі співробітниками ФСБ. Місце перебування Прилуцької зараз невідоме. Напевно, вона перебуває там, де отримала громадянство», - підкреслює Курпас.

Експерт вважає, що таке рішення ВС може викликати протестну реакцію громадянського суспільства.

«Прийнято рішення, яке підриває обороноздатність країни під час війни. Фактично проти держави вчинили диверсію! Як в таких умовах мають працювати спецслужби, якщо Верховний (!) суд фактично відбілює порушників – людей, які отримали паспорт рф? Вважаю, тут своє слово має сказати громадянське суспільство. Ми не можемо дозволити повертати зрадників і російських громадян на державні посади!», - акцентує експерт.

«Повертати у владу російських запроданців – це плювати на тих, хто зараз на фронті відбиває навалу росіян. Треба протверезити суддів, які схоже забули, як тікали зимою 22-го з оточеного Києва. А я нагадаю, що саме у лютому 22-го, росіяни збирались повернути Януковича у Київ, в тому числі, спираючись на рішення українського суду», - резюмує Курпас.

Нагадаємо раніше стало відомо, що колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала постанову про законність звільнення громадянки РФ з посади на державній службі.