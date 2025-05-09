Експерт про присвоєння Малюку звання "Герой України": зробив Службу одним із ключових елементів Сил оборони

Голова СБУ Василь Малюк / © СБУ

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Василь Малюк зробив СБУ одним із ключових елементів Сил безпеки і оборони. Тож отримання звання «Герой України» — заслужене визнання ефективності Служби та її результатів.

Так політолог Олексій Голобуцький прокоментував присвоєння голові СБУ високої державної нагороди.

Експерт підкреслює, що Малюк очолив Службу у найбільш складний період її історії. «Всі, хто знає, у якому стані він приймав Службу в липні 22-го, і як в короткі терміни зміг зробити з неї один з ключових елементів Сил оборони, згодні з логічністю цього нагородження. Він зробив з СБУ сучасну спецслужбу військового часу, досвід якої зараз вивчають інші спецслужби світу», — пише політолог.

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Голобуцький вважає, що Малюк зміг швидко і кваліфіковано перебудувати роботу СБУ під час війни. «В СБУ сьогодні найвищий рівень довіри суспільства серед усіх правоохоронних органів, який до того ж є рекордним за всі роки Незалежності. Служба нарівні з усіма Силами оборони знищує російську армію на найбільш гарячих напрямках фронту. І водночас протидіє тероризму всередині країни та очищує суспільство від кротів і зрадників», — акцентує політолог.

«Малюк організував системну ліквідацію воєнних злочинців і зрадників, які допомагають рф. Деяких СБУ дістала навіть у Москві. Саме Малюк з колегами розробляв дві блискучі спецоперації з ударами по Кримському мосту. Крім того, після спецоперацій Служби вражено десятки кораблів рф у Чорному морі, завдано ударів по багатьох НПЗ і збройних складах. Причому щоразу знаходяться нові технологічні рішення, які шокують ворога», — резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що очільнику СБУ Василю Малюку указом президента присвоєне звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка». «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові», — йдеться в указі.