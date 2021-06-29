Експерт про "Велике будівництво" Зеленського: це реанімація економіки, робочі місця та інвестиції

Проєкт, зокрема, будує мости, стадіони, лікарні та аеропорти.

Інфраструктурна програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" отримала найвищу підтримку серед жителів України за рахунок того, що її результатами мільйони українців уже користуються щодня. "Велике будівництво" дозволило реанімувати економіку, створити нові робочі місця і залучити інвестиції.

Про це у Facebook за підсумками інтерв'ю Володимира Зеленського Наталії Мосейчук написав голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Зняття недоторканості з депутатів, відмова від мажоритарки - це, звичайно, класно. Людям важливо інше: щоб було комфортно, безпечно і зручно. Саме про це Зеленський говорив в інтерв'ю і акцентував увагу на ключовій успішній реформі - реформі інфраструктури. Не дивно, що 42% українців вважають "Велике будівництво" кращою з ініціатив Зеленського, згідно з травневим опитуванням групи Рейтинг", - пише політолог.

Тим часом, в інших регіонах "Велике будівництво" йде активними темпами, тому його й підтримують українці.

Політолог наводить також низку прикладів, серед яких, зокрема, мости в Запоріжжі і Кременчуці, стадіон і аеропорт у Кривому Розі, а також аеропорти в Рівному, Дніпрі, Вінниці, Одесі, Херсоні та в Закарпатті, які планується відновити до Дня незалежності і багато іншого.

"З чим міста звертаються - з тим центральна влада і допомагає. У минулому році основний акцент був на дорогах і приймальних відділеннях лікарень, а в нинішньому упор роблять на соціальну інфраструктуру і внутрішній туризм. Незабаром ми побачимо 16 нових регіональних аеропортів, і можна буде почати ранок з кави у Львові, пообідати у Вінниці, а ввечері прилетіти дивитися футбол на новому криворізькому стадіоні Металург", - резюмує експерт.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що упродовж найближчих років у рамках програми "Велике будівництво" планують завершити майже тисячу об'єктів.

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