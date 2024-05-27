Експерт прогнозує покращення ситуації в енергосистемі: що відомо

Вже від серпня-вересня в Україні ситуація в енергосистемі може покращитися. Це пов’язано із завершенням робіт на пошкоджених електростанціях та сонячною погодою.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів радник прем’єр-міністра з енергетики Юрій Бойко.

З його слів, коли йдеться про покращення, то перш за все йдеться про те, що будуть закінчені ремонти на ушкоджених станціях.

"Тобто температура буде, як на минулому тижні, коли обмеження були незначні. Так, вони були, і ще будуть тривалий проміжок часу. От те, що ми мали минулого тижня, буде перегукуватися з тим, що буде в серпні-вересні", - наголосив він.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що в Україні після підвищення тарифів на електрику відключення світла можуть стати ще сильнішими. Зокрема, підвищення тарифів є можливістю профінансувати ремонти державних електростанцій.

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