Експерт прогнозує погіршення ситуації зі світлом і попередив про нові цілі ударів РФ узимку

Відключення світла / © УНІАН

Реклама

В Україні ситуація з відключеннями світла ускладниться із настанням зими. Через знижена температура повітря електроспоживання зросте ще більше.

Про це повідомив енергетичний експерт Михайло Гончар у інтерв'ю виданню "Телеграф".

З його слів, російські окупанти завдали чимало ударів по високовольтних трансформаторах. Вони не підлягають відновленню за декілька днів чи тиждень - для ремонту необхідний досить тривалий час.

Реклама

"Для їх заміни потрібно замовити, виготовити, доставити обладнання, на що йде тривалий час. Як показує досвід після зими 2022–2023 років, на це потрібен цілий рік, у кращому випадку, а то й більше", - каже Гончар.

Натомість за декілька днів відбувається перекомутація, аби забезпечити передавання світла по альтернативній схемі. Експерт пояснив, що виправленням ситуації буде не повернення до відсутності відключення електроенергії. Натомість виправленням можна вважати повернення до сталого графіку.

За словами Гончара, перед зимою важливо забезпечити функціональність життєво важливих систем, які стають нефункціональними або менш функціональними без електроенергії, якщо вона відсутня не пів доби, а більше. Йдеться про системи водопостачання, каналізації, зв'язку.

“Ми бачимо удари по ТЕЦ. Далі можуть перейти до ударів по водоканалах, залізниці, транспортних підприємствах, трамваях, метро“, - прогнозує Гончар.

Реклама

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев каже, що стабільні 3–4 черги відключень електроенергії збережуться на тривалий час, якщо не нарощувати нову генерацію. З його слів, коротити відключення світла можна лише системними рішеннями. Зокрема, стимулювати бізнес підключати власну генерацію до енергосистеми та розв’язати проблему боргів на енергоринку.

Своєю чергою, виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко вважає, що погіршення погодних умов і зниження температури наразі не є критичним фактором для запровадження аварійних відключень світла. Проте ключовою загрозою залишається не мороз, а ворожі атаки.