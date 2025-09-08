ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Експерт розкрив мету денних атак РФ

Безпілотники Росія застосовує не лише для атак, а й для розвідки.

Катерина Сердюк
Атака РФ по Україні

Атака РФ по Україні / © tsn.ua

Денні атаки РФ по Україні відбуваються не лише з метою ударів, а й з метою розвідки. Окупанти намагаються виявити наші системи РЕБ та ППО.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Дмитро Следюк, керівник навчального департаменту Академії Дронаріум.

Він наголошує, що денні атаки ворога є доволі «тривожними» для нашої ППО. Річ у тім, що поки безпілотник не вразив ціль, він використовується для розвідки.

«Такі атаки і турбують людей і розвідують, як працює наша ППО. Вони знаходять наші РЕБ, намагаються знайти більш потужні засоби ППО. Тому це доволі очікувана тактика», — завершив він.

Раніше Зеленський сказав, скільки дронів-перехоплювачів потрібно Україні для відбиття атак РФ.

Як відомо, під час атак РФ частково використовує імітатори для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО. Минулої ночі було застосовано понад 400 «Шахедів», а загальна кількість БпЛА становила 810. Дрони-перехоплювачі впоралися з більше як 150 ворожими безпілотниками.

«Звісно, не все поки що збивається, і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. Росіяни тримають кількість „Шахедів“ у масованих ударах на рівні 300–400 за один такий удар, наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник. Це реально — потенціал виробництва є, фінанси та контракти — вони є, вони забезпечуються, потрібне масштабування відповідних підрозділів», — наголосив він.

Дата публікації
