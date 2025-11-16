ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
456
Час на прочитання
1 хв

Експерт розкрив підступний план РФ щодо енергетики України

Росіяни хочуть розділити енергосистему України на зони.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Енергетика

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

РФ постійними ударами намагається розділити нашу енергосистему. Так, на Лівобережжі в нас дефіцит, але через пошкоджені підстанції не можуть передавати потужності з Правобережжя.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, Правобережна зона, де розташовано 9 атомних блоків, є профіцитною.

«І в таких областях, як Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, відключень зовсім немає», — пояснив експерт з енергетики.

Натомість на Лівобережжі великі дефіцити й постійні відключення. Це стосується і Києва, який розташований на перехресті.

«Ще є третя зона, де прикордонні регіони — Сумщина, Чернігівщина, Харківщина — де ворог не тільки обстрілює генерацію, операторів системи передачі, а й операторів системи розподілу. Майже щодня», — каже Омельченко.

Так, у нас є потужності, хоча їх і не вистачає, але навіть наявне ми не можемо передати з Правобережжя на Лівобережжя через те, що ворог обстріляв підстанції «Укренерго».

«І є мережевий дефіцит, тобто мережеві обмеження. В цьому є велика проблема», — зазначив Володимир Омельченко.

Нагадаємо, в Україні 16 листопада знову запроваджені обмеження електропостачання для побутових споживачів.

Так, відключення триватимуть, зокрема, у столиці, Київській і Дніпропетровській областях. Детальніше про графіки — у матеріалі ТСН.ua.

Дата публікації
Кількість переглядів
456
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie