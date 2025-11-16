Експерт розкрив підступний план РФ щодо енергетики України

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

РФ постійними ударами намагається розділити нашу енергосистему. Так, на Лівобережжі в нас дефіцит, але через пошкоджені підстанції не можуть передавати потужності з Правобережжя.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, Правобережна зона, де розташовано 9 атомних блоків, є профіцитною.

«І в таких областях, як Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, відключень зовсім немає», — пояснив експерт з енергетики.

Натомість на Лівобережжі великі дефіцити й постійні відключення. Це стосується і Києва, який розташований на перехресті.

«Ще є третя зона, де прикордонні регіони — Сумщина, Чернігівщина, Харківщина — де ворог не тільки обстрілює генерацію, операторів системи передачі, а й операторів системи розподілу. Майже щодня», — каже Омельченко.

Так, у нас є потужності, хоча їх і не вистачає, але навіть наявне ми не можемо передати з Правобережжя на Лівобережжя через те, що ворог обстріляв підстанції «Укренерго».

«І є мережевий дефіцит, тобто мережеві обмеження. В цьому є велика проблема», — зазначив Володимир Омельченко.

Нагадаємо, в Україні 16 листопада знову запроваджені обмеження електропостачання для побутових споживачів.

Так, відключення триватимуть, зокрема, у столиці, Київській і Дніпропетровській областях. Детальніше про графіки — у матеріалі ТСН.ua.