Експерт розкрив цинічну мету наступу росіян на Харківщині

Російська окупаційна армія продовжує наступати у Харківській області, щоб захопити «буферну зону». Це дозволить Кремлю нав’язати Україні так званий «територіальний обмін».

Таку думку висловив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу «Київ24».

«Ситуація і в Харківській, і Сумській області — це якраз намагання росіян створити так званий прецедент обміну територіями», — зазначив він.

Експерт стверджує, що Україні — зокрема й через американські дипломатичні канали — фактично вже дали зрозуміти суть можливої пропозиції: Москва готова відвести війська з частини Харківщини та Сумщини в обмін на повний контроль над Донецькою областю.

Снєгирьов наголосив, що такі сигнали свідчать про намагання Кремля нав’язати Києву вигідний для себе переговорний трек, використовуючи військовий тиск як інструмент політичного шантажу.

