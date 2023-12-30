Чи може РФ продовжити масовані ракетні удари та чи є для України гарні новини: думка експерта

Росія під час останньої масованої ракетної атаки витратила приблизно 60% того, що накопичила з літа.

У Росії все ще зберігається можливість завдавати масованих ракетних ударів по Україні, особливо це стосується ракет до систем С-300.

Також читайте Чи зможе РФ продовжувати такі масові ракетні удари: політолог дав відповідь

Таку думку в етері телемарафону висловив військовий експерт Павло Нарожний.

"Тут є два питання. Перше, це наявність арсеналу наших ворогів і, на жаль, він ще є. Під час цієї атаки вони відстріляли, я думаю, відсотків десь 60 того, що накопичили з літа. Не треба розслаблятися, тому що в них є величезна кількість ракет С-300, мова йде про 5-6 тисяч", - сказав він.

Крім того, Україні також потрібно думати про наявність ракет для своїх систем протиповітряної оборони.

"Велика Британія відвантажили 200 ракет, я думаю, що це ракети були для Patriot. Японія відвантажила якусь кількість ракет, мова йде, по деяким повідомленням, 40-50 ракет. Але тут головний момент, що Японія для цього спеціально поміняла свої експортні закони для того, щоб Україні відвантажити ці ракети. Крім того, Японія – одна з небагатьох країн світу, де виробляються ракети для Patriot. У них є своє ліцензійне виробництво і, крім того, у них є більше 200 своїх систем Patriot", - сказав Нарожний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт назвав мету Путіна обстрілами України та пояснив, чи очікувати атаку 31 грудня.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили по представництву омбудсмена в Херсоні.

Читайте також: