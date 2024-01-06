Мобілізація в Україні: експерт розповів, чого не вистачає у новому законопроєкті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що основним пріоритетом для нього та для командування є збереження життя військовослужбовців. Саме цього й вистачає у новому законопроєкті про мобілізацію.

Таку думку в інтерв'ю "Radio NV" висловив експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

"Маю на увазі те, що має відбуватися з мобілізованими не лише під час виконання бойових завдань, а й які гарантії їм будуть даватися, які можливості ротації, коли може відбуватися демобілізація. Якщо ми говоримо про те, що мобілізуємо громадян України не в один кінець, як це робить Російська Федерація… Там зрозуміла ситуація: вони просто збирають це "гарматне м’ясо", відправляють на фронт і їм абсолютно байдуже, що буде після цього", - висловився експерт.

Якщо життя і здоров’я військових є пріоритетом, то у законопроєкті необхідно дуже чітко прописати, що має відбуватись упродовж цієї мобілізації і як має відбуватися демобілізація, переконаний Жовтенко.

"Перша хвиля мобілізації, яка у нас була, минула без цих моментів. Одразу стало очевидно, що ці проблеми викликатимуть певний суспільний резонанс. Коли громадяни дивляться на цю ситуацію з боку, вони розуміють, що держава піклується лише про те, аби зараз, у конкретний певний момент часу, набрати ту кількість військовослужбовців, яка потрібна Збройним силам для виконання тих чи інших завдань, відштовхуючись від того, яка ситуація на фронті", - каже експерт.

За його словами, зараз суспільство не розуміє, коли та за яких умов відбудеться демобілізація, які права мають військові на передовій, щоб відновити свої сили, чи буде даватися можливість пораненим не лише фізично одужати, але й певний час побути вдома, щоб відновитися психологічно.

"Оскільки чітких рамок і загалом механізму таких речей у попередніх хвилях мобілізації прописано не було, очевидно, це має бути зараз закладено для того, аби суспільство чітко розуміло, в який спосіб все буде відбуватися. Відповідно, які механізми будуть закладені в ці мобілізаційні процедури, які би гарантували те, що ці люди матимуть можливість відновлюватись у певний період часу. Будуть відбуватися ротації? Якщо так, то як вони відбуватимуться. Це теж буде додатковим стимулом для громадян, які будуть розуміти, що і як із ними буде відбуватися; коли зрештою вони зможуть повернутися додому, маючи мобілізацію на цьому етапі", - висловився Тарас Жовтенко.

Нагадаємо, 4 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом про мобілізацію. На засіданні були присутні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і міністр оборони Рустем Умєров. Вони наполягають на посиленні мобілізації.

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