Експерт розповів, чому ракети Росії почали частіше влучати в ціль: подробиці

Після потужного комбінованого удару по Україні 10 жовтня експерти пояснюють, чому силам ППО стало складніше збивати російські балістичні ракети. За словами фахівця, ворог модернізував свої ракети, які тепер здатні маневрувати та випускати спеціальні приманки на підльоті до цілі.

Про це розповів заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

«Зміна балістики відбувається не лише російської, а й корейської та іранської. Принципи застосування показують, що деякі системи, які у нас працюють для протидії — все ж відбувається їх прорив. Ми бачимо більше влучань, бо ворог активно їх модернізує», — констатував експерт.

За словами Храпчинського, головна небезпека криється на фінальному етапі польоту ракети. На відстані близько 40 км до цілі вона починає активно протидіяти системам ППО.

«Вона маневрує, зокрема може різко змінити траєкторію праворуч або ліворуч і випускає спеціальні приманки для ракет перехоплення», — пояснив фахівець.

Саме ці маневри, які військові називають «піруетами», в поєднанні з різким кутом атаки роблять перехоплення такої сучасної балістичної ракети надзвичайно складним завданням для наявних систем протиповітряної оборони.

Які системи потрібні Україні

Експерт наголошує, що для ефективної протидії таким загрозам Україні потрібні не просто системи ППО, а спеціалізовані комплекси протиракетної оборони (ПРО).

Він навів приклад ізраїльської системи Arrow, яка здатна знищувати балістичні ракети ще поза межами атмосфери, на основній траєкторії руху. В такому разі фінальні маневри ракети втрачають свою ефективність. Крім того, перехоплення на великій висоті унеможливлює падіння уламків на населені пункти, що також є серйозною загрозою.

Храпчинський додав, що модернізація стосується не лише ракет — «Шахеди», за його словами, «вже не ті, що у 2023–2024 роках».

Нагадаємо, що після російського удару в ніч проти 10 жовтня, головною метою якого стали об’єкти енергетики, частина областей перейшла на аварійні графіки відключень. Зокрема, в частині столиці блекаут і проблеми з водопостачанням.

За інформацією «Укренерго», аварійні відключення зараз застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.