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Експерт розповів, чому загарбники готують новий наступ на початок літа

Експерт розповів, чому загарбники готують новий наступ на початок літа

Війна в Україні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Загарбники сподіваються прорвати фронт та вийти на стратегічний простір.

Російські загарбники проводять свій наступ з 10 жовтня минулого року, коли почали операцію по окупації Авдіївки.

Про це в етері 1+1, заявив військовий експерт Михайло Самусь.

"Вони Авдіївку знищили, Авдіївку зайняли і продовжили "на куражі" свій наступ, користуючись вікном можливостей, які вони зараз відчуваються через відсутність американської допомоги", - пояснив експерт.

Самусь зазначив, що російські загарбники вкладають всі сили, щоб прорвати фронт.

"Основні напрямки зараз – це Часів Яр і дали вони намагались би наступати на Краматорськ, Слов’янськ, це в них один напрямок. Є Лиманський напрямок і є Вугледарський напрямок", - заявив він.

Експерт пояснив, чому літні наступ росіян може початись в травні-червні.

"Вони зараз активно набирають контрактників, за підпис – десь 1 мільйон рублів. Вони таким чином намагаються уникнути тієї самої класичної мобілізації, набрати 100-200 тисяч контрактників і підготувати їх на той момент, коли, наприклад, буде прорваний фронт на цих трьох напрямках – вкинути цей резерв, і вже вийти на стратегічний простір і добиватися вже інших успіхів", - заявив Самусь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові відверто розповіли про ситуацію на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ розповіли про складну ситуацію на півдні країни.

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