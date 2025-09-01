Експерт розповів, чи очікуються найближчим часом масовані атаки РФ

Ігор Романенко / © Радіо Свобода

Реклама

Атаки з боку Росії на українські території продовжуються, проте у найближчий період ймовірність масованих ударів невисока.

Про це розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), генерал Ігор Романенко в етері Еспресо.

Він вважає, що причиною зниження загрози масованих ударів є офіційна поїздка президента Росії Володимира Путіна до Китаю. Поки він перебуває за кордоном, великі хвилі дронів і ракет на Україну навряд чи будуть здійснені.

Реклама

«Удари РФ треба розділяти, бо на фронтах є своя активізація дій з намаганням противника просуватися. Знаємо, що це і Покровський напрямок, і Костянтинівка, і Новопілля, і Добропілля, і Лиман. Ворог перекинув свої ресурси й на Запорізький напрямок. А щодо масованих ударів з повітря, то, я думаю, нам свого часу допомагали делегації на наші урочисті дати, тому Путін не наважувався бити по Києву», — зауважив генерал.

За словами генерала, Путін не ризикне віддавати команду на масовану атаку під час свого візиту до Китаю. Однак низькоінтенсивні удари з використанням сотень дронів і кількох десятків ракет залишаються можливими.

«Ворог продовжуватиме накопичення ракет та дронів. А 4 вересня закінчується участь Путіна у заходах в Китаї, і можуть відбутися повторні масовані удари. Надії нема на те, що Трамп якимись своїми обіцянками буде тиснути на Путіна, адже бачимо, що подібних кроків не відбувалося. Відповідно, на найближчий час саме такого порядку мої прогнози щодо ударів РФ», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Росії Володимир Путін 31 серпня прибув до китайського міста Тяньцзінь для участі в саміті ШОС, який триватиме чотири дні.