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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Експерт розповів, чи варто готуватися українцям до удару окупантів на Великдень: подробиці

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
На Великдень Росія може завдати удару

На Великдень Росія може завдати удару / © ТСН.ua

Росія може завдати удару по Україні у Великдень, і ця загроза є цілком реальною.

Про це попередив президент Української асоціації пілотів Геннадій Хазан в ефірі Київ24.

За його словами, окупанти традиційно атакують у моменти масового скупчення людей, тому свята — потенційно небезпечний період.

«Росіяни користуються моментами, коли українці збираються компактно. А це відбувається на свята. Ми маємо усвідомлювати, що ворог підлий і підступний. Якщо буде велике скупчення людей — вони стрілятимуть», — наголосив Хазан.

Він зауважив, що ЗСУ активно працюють на випередження і завдають ударів по ворожій інфраструктурі, зокрема по пускових установках і казармах.

«По казармах 112-ї ракетної бригади РФ вже прилетіло. Наші льотчики їх ганяли, що аж їх трусило. Помстились так, що, як мені сказали офіцери, пісюни руські літали в різні боки», — поділився емоціями Хазан.

За його словами, особливо високий ризик ударів по містах поблизу кордону з РФ. І хоч немає 100% гарантії, ймовірність атаки на Великдень — дуже висока.

«Кожен громадянин має усвідомлювати ці ризики. І бути готовим, що росіяни можуть запускати ракети саме у Великдень», — резюмував експерт.

Нагадаємо, армія РФ використовує для ударів по Україні безпілотники, що споряджені отруйними речовинами. CS. Це сльозогінний газ, який викликає гостре подразнення слизових оболонок, шкіри та дихальних шляхів.

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