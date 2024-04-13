Експерт розповів, де Україна може використати нову систему Patriot

Німеччина передасть Україні не тільки додаткову систему Patriot, але й ракети для інших.

Україна може задіяти нову систему Patriot для збиття ворожих літаків, які бомбардують прифронтові райони.

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Про це в етері телемарафону розповів військовий експерт Павло Нарожний.

Він нагадав, шо Німеччина передасть Україні не тільки додаткову систему Patriot, але й ракети для інших, які вже діють на території України.

"Так, одна система Patriot дуже важлива, але, на жаль, вона не зможе закрити абсолютно всі міста України... Тому нам треба, як мінімум, до 10 таких систем найближчим часом", - заявив Нарожний.

Він також поділився думкою, як можуть застосувати цей додатковий Patriot.



"Є деякі відомості, що ми використовуємо одну батарею (Patriot, – ред.) так: її "розшивають" і відправляють на різні ділянки фронту... Уявимо собі ситуацію, що одна-дві пускових будуть знаходитися в різних місцях. У цих пускових є режим роботи "Засідка", можна так умовно назвати. І якщо ці пускові будуть збивати літаки на прифронтових зонах, скажімо, на Сумщині, на Чернігівщині, на Херсонщині – це буде дуже потужний удар по військовим спроможностям ворога. Тому моя ставка на те, що їх кинуть на збиття літаків", - заявив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів, в яких країнах можна знайти ЗРК Patriot для України.

Крім того, ми раніше інформували, що систем Patriot в Україні може стати набагато більше.

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