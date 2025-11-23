Демографічна криза неминуча: експерт розповів, як зміниться ринок праці в Україні

Демографічна криза / © ТСН

Україна стикається з демографічною кризою, яка ускладнюється війною та трудовою міграцією.

Про це заявив голова «Офісу міграційної політики» Василь Воскобойник в етері Київ24.

За словами Воскобойника, ще до повномасштабного вторгнення щорічне скорочення населення України становило 250–300 тисяч осіб. «Ми зараз опинилися в ситуації, коли в нас в країні демографічна криза. І навіть без врахування військових дій, до війни кожен рік населення нашої країни скоротилось на 250-300 тисяч осіб кожного року. Тобто найближчі десятиліття, знову ж таки, без усіляких військових дій, населення нашої країни фізично скоротиться на 3 мільйони осіб.», — пояснив він.

За його словами, війна призвела до додаткового відтоку населення. «Сюди додалася ще і війна, коли в нас за кордон виїхали близько 7 мільйонів українців. Закінчення військових дій не призведе до того, що всі ці люди масово повернуться в Україну. Повернуться в відсотків 30. Будемо сподіватися, щоб їх повернулося хоча б 35. Інші вже знайшли роботу, і вони живуть там, за кордоном, вони не захочуть повертатися на батьківщину. Після закінчення військових дій, після відкриття кордонів, в нас розпочнеться нова хвиля трудової міграції, — розповів експерт.

Крім того, він прогнозує нову хвилю трудової міграції після відкриття кордонів. За його словами, приблизно 1,5–2 мільйони українців поїдуть за кордон для роботи або відвідування родичів. Це створить дефіцит робочих рук на внутрішньому ринку.

«У таких умовах ми будемо вимушені запрошувати трудових мігрантів», — підкреслив Воскобойник. Він додав, що вже зараз необхідно готувати законодавство, бізнес та громадян до того, що іноземці будуть приїжджати в Україну для роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на четвертий рік війни демографічна ситуація в Україні погіршується: смертність уже втричі перевищує народжуваність, і навіть після закінчення бойових дій повернення виїхавших мільйонів українців залишається під питанням.