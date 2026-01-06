- Дата публікації
Обстріли енергооб’єктів України: що відбувається зі світлом у регіонах
Стан енергосистеми України залишається складним через регулярні удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури.
Ситуація в енергосистемі України залишається напруженою, особливо у фронтових і прикордонних регіонах, які регулярно зазнають атак з боку РФ.
Про це заявив генеральний директор АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва в етері Ми Україна.
За його словами, найбільш складна ситуація нині спостерігається в регіонах, де відстань для ураження енергетичних об’єктів мінімальна, що призводить до значних руйнувань інфраструктури.
«Наразі ситуація в енергосистемі залишається складною. В першу чергу ми ведемо мову про фронтові та прикордонні регіони, де дальність для уражень ворога є мінімальною, і, як наслідок, уражень об’єктів енергетичної інфраструктури значно більше. Протягом попередньої доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківщини», — зазначив Гавва.
Він повідомив, що внаслідок цих ударів енергопостачання в регіоні погіршилося. Крім того, протягом двох ночей поспіль російські війська завдавали ударів по енергооб’єктах Чернігівської області.
«Це ускладнює проведення аварійно-відновлювальних робіт і, на жаль, призвело до того, що більшість споживачів у місті Славутич досі залишаються без електропостачання», — сказав він.
Разом із тим, за словами керівника «Оператора ринку», відновлювальні роботи тривають як у регіонах, що зазнали нещодавніх обстрілів, так і в областях, пошкоджених під час попередніх масованих ракетно-дронових атак.
«Відновлювальні роботи продовжуються в різних регіонах, зокрема на Київщині та Одещині. Водночас сьогодні вранці в окремих районах Київської області ще застосовувалися примусові аварійні знеструмлення, а в Одеській області оператор системи розподілу вимушено продовжує застосовувати мережеві обмеження», — додав Гавва.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 6 січня по всій Україні застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.