Експерт розповів, коли кількість ударів по об’єктах у Криму збільшиться

Коли Збройні сили України досягнуть адміністративних кордонів з анексованим Кримом, то кількість ударів по військових об’єктах Російської Федерації на півострові значно зросте.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, наразі українські оборонці завдають високоефективних точкових ударів. Кожна така атака має результати, каже Коваленко, - це або знищення комплексів С-400, або знищення надводних засобів противника, або знищення штабу Чорноморської флотилії.

Військовий експерт переконаний, що атаки по російських військових об’єктах у Криму наразі незначні. Натомість, у майбутньому ситуація зміниться.

"Наприклад, вихід Сил оборони України до адміністративного кордону з Кримом значно розширює можливості щодо впливу на об’єкти російських окупантів незалежно від того, де вони розташовані. Перебуваючи біля адміністративного кордону, ми можемо ефективніше задіяти вже ствольну артилерію, до слова, теж високоточну: PzH 2000, CAESAR, М777 та інші", - пояснив він.

Українська армія продовжить використовувати пускові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS, а саме М142 і М270.

"Крим буде розділений як листковий пиріг на зони впливу засобів ураження, ударів буде щодня немислима кількість, оскільки об’єктів російських окупантів величезна кількість по території півострова Крим", - розповів Олександр Коваленко.

Як повідомлялося, в ЗСУ кажуть, що "бавовна" у Криму триватиме. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошує, що Україні необхідно знищувати ворога та його логістику, країна не може просто захищатися "в односторонньому порядку".

Крім того, в українському ГУР наголошують, що мають список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню. Йдеться про військові об'єкти, об'єкти оборонно-військового комплексу.

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