Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук / © Укрінформ

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Російські кораблі, зафіксовані вранці, більшість з яких зараз знаходяться в портах, не демонструють ознак підготовки до ракетних ударів.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Ми Україна.

«Очікувано, більшість цих одиниць було заведено в пункт базування. Якщо зранку можна було спостерігати 15 одиниць, знов таки слід розуміти, що вони фактично перебували не в відкритому морі, а в Цемеській бухті. Всі можуть подивитися на мапі, де це знаходиться. Це перед входом у воєнну гавань. Тобто, ймовірніше за все, це були заходи з розосередження. Настазар Тарасінин, ласкаво, щось було заведено», — сказав він.

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За його словами, декілька російських кораблів залишаються в морі для виконання різних завдань, таких як охорона баз та контроль судноплавства.

«Ще кілька одиниць залишається в морі. Вони можуть виконувати різноманітні завдання, як з охорони пункту базування, так і з контролю середнього судноплавства. Тобто, у них насправді перелік завдань, які вони мають виконувати, доволі великий», — розповів експерт.

Речник зазначив, що підготовки до ударів не виявлено, ситуація стабільна, кораблів в Азові вже тривалий час немає.

«Тому сказати, що Стана Назара триває підготовки до якихось ударів або щось такого подібного, я не можу. Звісно, треба завжди очікувати, що в морі є можливість застосування, але ознак щодо підготовки поки що не вбачається. Тому можна сказати, що ситуація стабільна. І в Азові так, ви правильно підмітили, відсутні кораблі, і це вже доволі тривалий час», — зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2 травня Росія вивела до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет «Калібр».