Gripen для України: експерт пояснив, чому самих літаків недостатньо

Gripen

Реклама

Після того, як 22 жовтня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо закупівлі винищувачів Gripen для ЗСУ, постало питання про забезпечення цих літаків озброєнням. Заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський заявив, що основна складність полягає не в підготовці пілотів, а у наявності боєприпасів та ракет.

Про це він розповів в ефірі Київ24.

Експерт наголосив, що для ефективного використання Gripen необхідне високоточне західне озброєння, і сумнівається у його достатніх обсягах.

Реклама

«Я бачу складності щодо наявного озброєння, яке може бути використано під крилом цих літаків. Тобто, умовно кажучи, якщо ми кажемо про четверте покоління Gripen, то тут ми кажемо про те, що ми можемо використовувати ракети Taurus. Чи нададуть нам ці ракети? Чи зможуть європейські або американські компанії виготовляти достатню кількість [боєприпасів] для того, щоб відбивати ту кількість зброї, яку використовує Російська Федерація?», — пояснив Храпчинський.

Крім того, експерт вважає, що Україна має дивитися в майбутнє і розвивати власні можливості обслуговування та модернізації літаків, наслідуючи приклад Туреччини та Польщі.

«Треба не просто приймати і закуповувати ці літаки, а й розбудовувати певну інфраструктуру, яка зможе покращувати і вдосконалювати ці літаки вже в умовах України», — зазначив він.

Храпчинський додав, що ідеальним варіантом для України може стати модель, подібна до бразильської, коли країна викуповує технологію, що дозволяє самостійно випускати літаки на власних потужностях.

Реклама

Нагадаємо, Україна має намір масштабувати виробництво безпілотників та розвивати партнерство зі Швецією у цій сфері.

Згодом повідомлялося, Україна просунулась у питанні системного оновлення Повітряних сил за рахунок абсолютно нових багатофункціональних винищувачів. Київ і Стокгольм підписали угоду про наміри щодо експорту до 150 шведських винищувачів JAS 39 Gripen E.

Тоді Зеленський заявив, Україна отримає від Швеції винищувачі Gripen вже у 2026 році.