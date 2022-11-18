Сприятливий та негативний сценарії: скільки українці можуть просидіти без світла в разі блекауту

В Україні вихід з блекауту може тривати від трьох до десяти днів. Після останнього масованого ракетного удару 15 листопада енергосистема стабілізується.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише Інтерфакс-Україна.

"З точки зору базових розрахунків та регламентів, що і як відбуватиметься в разі, якщо трапиться блекаут, то за сприятливим сценарієм, знадобиться три дні, за негативним - сім-десять днів на відновлення системи та повного споживання в системі", - пояснив експерт.

За його словами, ситуація складна, бо удар був потужним. Харченко наголосив, що "крок за кроком ситуація покращується". Втім, якщо країна матиме деякий час на відновлення, то витримати нові удари буде легше.

"Ніхто у світі жодного разу ще такого експерименту не проводив, ніхто у світі не відправляв у блекаут систему розміром з українську і не намагався потім її підняти. Це унікальний український досвід", - наголосив Олександр Харченко.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що українцям треба готуватися до найгіршого. За його словами, відключення електроенергії можуть бути дуже тривалими.

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