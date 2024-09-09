Експерт розповів, як глобальне потепління може вплинути на економіку України

Кліматичне потепління не тільки шкодитиме, але й може принести користь окремим галузям. Зменшення кількості води, ймовірно, призведе до необхідності адаптації системи використання земель у сільському господарстві.

Про це розповів "24 каналу" Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

Кушнірук зазначає, що через кліматичні зміни може зменшитися кількість води, що вимагає змін у системі використання сільськогосподарських земель.

Один з ефективних методів – крапельне зрошення. Цей спосіб дозволяє здійснювати поливання більш ефективно, зменшуючи витрати води. Вода подається безпосередньо до коренів кожної рослини, що оптимізує використання ресурсів.

Кушнірук зазначає, що вплив потепління на енергетику буде змінюватися залежно від сезону. Наприклад, теплі зими можуть зменшити споживання електроенергії для опалення, але влітку спостерігатиметься зростання споживання електрики через кондиціонери.

Він попереджає, що з підвищенням температури потреба в електроенергії буде тільки зростати, тому підготовка до змін в енергетичному секторі має розпочатися вже зараз.

Нагадаємо, спека в Україні була пов'язана з підвищенням температури через забруднення атмосфери аграрними та промисловими центрами в північній півкулі. Це забруднення змінює хмари в Арктиці, що впливає на кліматичні умови в Україні.

Читайте також: