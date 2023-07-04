Експерт розповів, яка погода дозволить знизити наслідки від теракту на ЗАЕС

Якщо під час проведення теракту російськими загарбниками на Запорізькій АЕС буде лити дощ, то це дозволить знизити наслідки від аварії.

Про це в етері телемарафону заявив доктор технічних наук, завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко.

Він заявив, що якщо під час російського теракту буде дощ, то велика кількість шкідливих речовин осад у найближчих місцях від місця аварії.

"До 12 липня, коли почнеться саміт у Вільнюсі, вітер буде дути на південь... Тому, якщо комусь й нашкодять, то це більше буде Кримський півострів... Це буде локалізована аварія", - заявив Борисенко.

Він зазначив, що наразі окупантам буде дуже важко влаштувати серйозну аварію, навіть у випадку підриву Запорізької АЕС.

Важко собі уявити, щоб в повітря піднялася сотня або десятки мільйонів Кюрі (одиниця радіоактивності, - ред.), бо його там в паливі нема. Це його треба повністю все зруйнувати, все нагріти до тисячі градусів. Це й технічно, й навіть теоретично дуже важко", - сказав експерт.

Нагадаємо, раніше олова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що якщо російські загарбники здійснять атаку на Запорізьку АЕС, то це матиме наслідки, які відчує на собі весь світ.

Крім того, ми раніше інформували, що Запорізька АЕС втратила живлення від основної високовольтної лінії та перейшла на єдину резервну.

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