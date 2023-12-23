Експерт розповів, які фахівці найбільш затребувані на ринку праці

Зараз в усіх галузях, перш за все, попит на кваліфікованих працівників.

Які наразі тенденції в Україні на ринку праці та яких працівників найбільше потребують компанії.

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Про це в етері телемарафону розповів співзасновник та СЕО сайту Work.ua Артур Міхно

"Зараз в усіх галузях, перш за все, попит на кваліфікованих працівників. Разом з тим, є галузі, в яких особливо великі потреби. Зараз це, наприклад, медицина, фармацевтика — дуже багато нових вакансій. Робочі спеціальності, виробництво потребують багато людей. Незмінний лідер – сфера обслуговування і також все, що стосується продажів. Тобто можна сказати, що роботи як ніколи багато і можливість знайти її, обрати дійсно ту, яка зможе бути і по душі, і для того, щоб заробляти – зараз в Україні досить просто", - розповів Міхно.

Він підкреслив, що за цей рік відбулася значна позитивна зміна в рівні заробітної плати.

"Вона просто значно зросла, напевно, більше, ніж в будь-якому іншому році – зростання понад 23% в різних галузях в цілому... При цьому по окремих галузях – це зростання відбувається і до 50%", - сказав Міхно.

За його даними, в середньому заробітна плата в Україні зараз становить приблизно 18,5 тисяч гривень.

"Але ще раз повторюю, заробітні плати доволі сильно зросли, тому більшість роботодавців їх зараз переглядають, і пропозиції, які є, вони значно перевищують ті зарплати, які були на початок року", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НБУ розповіли, як змінюється ринок праці в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні спостерігається дефіцит кадрів, бізнес погіршив ділові очікування.

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