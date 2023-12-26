Експерт розповів, якими ракетами ЗСУ знищили корабель "Новочеркаськ" в Криму

Збройні сили України, ймовірно, завдали ударів по Феодосії в Криму, вночі проти 26 грудня ракетами Storm Shadow. Саме цим видом озброєння міг бути знищений великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ".

Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"Цей тип ракет (Storm Shadow - Ред.) дійсно може здійснювати такі ефективні удари. Хочу нагадати, що в серпні наша авіація завдала удару по десантному та підводному човнах РФ в Новоросійську. Тоді теж були застосовані далекобійні системи ураження, Зокрема, ракети Storm Shadow й Scalp. Як ми можемо бачити, ефект застосування цих ракет просто колосальний", - розповів Згурець.

Він наголошує, що для окупантів військова інфраструктура в Криму дуже важлива. Втім, вони не здатні її захистити.

"Сьогодні також цілком очевидним стало те, що російська система ППО не здатна забезпечити охорону військових обʼєктів у Криму. Ці обʼєкти є для них критично важливими. Втім, Україна продовжує знищувати військову інфраструктуру окупантів в Криму", - каже Згурець.

До слова, речник Повітряних сил в ефірі "Радіо Свобода" натякнув, що корабель знищили крилатими ракетами. З його слів, таких ракет, переданих західними союзниками, на озброєнні ЗСУ "не так вже й багато".

"У нас є Storm Shadow, у нас є SCALP. Звичайно, нам хотілося б ще німецькі ракети Taurus, але поки що маємо ось такі ракети на озброєнні", - наголосив він.

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Знищення корабля "Новочеркаськ"

Вночі проти 26 грудня у порту Феодосії пролунав потужний вибух. Після цього виникла пожежа. Повітряні сили повідомили, що в Криму було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Повітряні сили поінформували, що корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі тимчасово анексованої Феодосії був атакований крилатими ракетами. Втім, якими саме - не уточнили.

У Міноборони РФ відреагували на "бавовну" в Феодосії. Втім, там наголошують, що їхній великий десантний корабель "Новочеркаськ" отримав пошкодження під час атаки.

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