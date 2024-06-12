Експерт розповів, за рахунок чого можна перекрити дефіцит снарядів на фронті

Керовані авіаційні бомби українського виробництва можуть частково перекрити дефіцит боєприпасів, який є на фронті.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив експерт з питань авіації Богдан Долінцев.

Він заявив, що наразі постачання боєприпасів на фронт не зажди може задовольнити потреби військових, тому додаткові засоби ураження противника зможуть частково вирішити дані проблему.

Раніше начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов заявив, що скоро почнеться випробовування керованих авіабомб українського виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти намагаються повернути втрачені позиції на Харківщині і підтягнули мотострілецький полк.

Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині окупанти вгатили дроном по авто поліцейських.

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