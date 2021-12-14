Експерт спрогнозував повторний спалах COVID-19 в Україні і назвав регіони із найбільшим ризиком

В Україні може статися спалах, зокрема, через низький рівень вакцинації проти коронавірусу.
В Україні є ризик нового спалаху коронавірусу.
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу.
Він пояснив, що наразі в країнах Європи фіксується найбільший за всю історію пандемії рівень захворюваності на COVID-19. І, за його словами, у деяких державах COVID-ситуація почала покращуватись, натомість в інших погіршується.
"Це є прямою загрозою для України. Може початись повторний спалах і найбільший ризик серед регіонів України - це західна частина", - заявив фахівець.
Експерт попереджає, що в Україні може статися спалах через низький рівень вакцинації проти коронавірусу. Крім того, дві області, Закарпатська та Волинська, мають потенційно критичну ситуацію.
"Є два регіони, в яких є потенційно критична ситуації, яка може розгортатись. Закарпатська область - єдиний регіон, який перевищує рівень госпіталізації. Але поки що ми не говоримо про критичну ситуації в області, чи спалах. Волинська область має подвійну загрозу. Захворюваність на 100 населення - вдвічі більше за середній рівень в Україні. Але виявлення є одним з найменших. Кожен третій з підтвердженним тестом", - уточнив Ганиченко.
Нагадаємо, в РНБО попередили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.