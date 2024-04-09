Експерт спрогнозував, як відбуватиметься весняно-літній наступ армії РФ

Російські війська не братимуть паузу у війні, а навпаки, ймовірно, активно наступатимуть на передовій. Найактивнші дії проводитимуться на сході України.

Про це сказав керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко в коментарі OBOZ.UA.

Він прогнозує, що росіяни можуть проводити відволікальні дії на півдні України.

"Якщо паузи не буде, а паузи не буде, то, пріоритетні напрямки для ворога – Часовоярський, Краматорський, я б навіть його назвав Краматорсько-Слов'янський, це також напрямок Покровський. Це головні зараз напрямки, на яких ворог планує йти. Відволікаючі дії можуть бути на півдні", – сказав він.

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Крім того, окупанти активно запускають значну кількість інформаційних провокацій щодо можливості наступу з півночі. Тим часом у РФ пожвавилася мобілізація, а також розпочався призов. Ворог набирає ресурс для травнево-літнього наступу.

"Називалася цифра у 150 тисяч призовників. Водночас ми володіємо інформацією, що частіше призовникам пропонуються контракти зі збройними силами Російської Федерації, і значна частина призовників їх підписує. За рахунок цього вони хочуть набрати більше ресурсу", – розповів Коваленко.

Однак, за його словами, перебільшувати можливості ворога не варто, оскільки угруповання російської армії для захоплення маленької за розмірами Авдіївки налічувало близько 100 тисяч окупантів.

Нагадаємо, керівник ГУР повідомив, що Україна очікує нового наступу РФ наприкінці травня 2024 року.

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