Експерт спрогнозував, якими будуть ціни на квартири до кінця року та яке житло купуватимуть українці

Забудовники не стануть суттєво підвищувати ціни на житло до кінця року.

В Україні восени практично не зміниться попит на нове житло. Попри це, 75% потенційних покупців звертатимуть увагу на невеликі одно- та двокімнатні квартири в житлових комплексах на фінальній стадії будівництва.

Про це розповів співзасновник і керівний партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов, пише OBOZREVATEL.

Зокрема, він зазначає, що йдеться про житло площею 40-70 кв. м. Насамперед, за його словами, важливими залишаться питання безпеки під час вибору розташування житла.

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"За найоптимістичнішого сценарію попит зростатиме точково і лише на майже готові об'єкти в окремих локаціях, найбільш захищених від ворожих ракетних атак. Отже, найбільша увага потенційних покупців (понад 75% попиту) буде прикута до 1-2-кімнатного житла площею від 40 до 70 кв. м в об'єктах на фінальних стадіях будівництва, розташованих у відносно безпечних містах – Київ, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород. Частково це стосується Одеси та Дніпра", – пояснив Семенцов.

Експерт прогнозує, що за такої ситуації забудовники не стануть суттєво підвищувати ціни на житло. Ціни на будматеріали також будуть стійкими.

"Зараз ціни виробників виставлені, так би мовити, із запасом у 10-15% (у разі ймовірного стрибка інфляції це перевищить прогнози НБУ щонайменше на 5-10%). Виробники підготувалися до можливих негативних сценаріїв. І в разі більш-менш стабільної економіки та поступового її зростання ціни на будматеріали залишатимуться на постійному рівні", – пояснив експерт.

Зазначимо, що через повномасштабну війну ситуація на ринку оренди квартир в Україні різко змінилася.

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